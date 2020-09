Politi hædrer lokofører: Reddede menneskeliv ved togulykken på Storebælt

Den 2. januar 2019 skete den værste togulykke i mere end 30 år, og i det forreste togsæt sad lokofører Bjarne Vesterbrandt. Tirsdag modtog han en dusør af Fyens Politi for sine modige handlinger under ulykken.

Det var ham, der kontaktede alarmcentralen, og under opkaldet, som varede lige under en time, bevarede han roen, selvom situationen var hektisk, lød en af politiets begrundelser.

- Du sørgede blandt andet for, at der blev ydet livreddende førstehjælp til en person med formodet hjertestop, siger chefpoliinspektør Lars Bræmhøj.

Derudover får Bjarne dusøren for at komme med vigtige oplysninger undervejs, som var afgørende for redningsmandskabets arbejde.

En stor ære

Bjarne Vesterbrandt er taknemmelig for hædringen. For ham har hændelsen sat sig dybt, og anderkendelsen hjælper ham med at få ro.

- Lige efter tænker man, gjorde du hvad du kunne, og kunne du have gjort noget mere. Så det at få lov til at komme herover og få erkendelsen af, at du gjorde det godt betyder meget, siger han.

Han synes, det er flot, at politiet indstiller personer for at have gjort noget ekstra og belønner det.

- Det er en stor ære. Det er rigtig godt for mig lige at få et klap på skulderen, og at nogen siger: Vi er glade for, at du hjalp til derude, forklarer han.

Vigtigt i en travl hverdag

Udover Bjarne modtog ni andre hverdagshelte en dusør. Fyens Politi er imponeret over alle de heroiske handlinger fra civilsamfundet, og ifølge politiet er det vigtigt at takke dem.

- I en travlt og til tider hektisk verden skal vi huske at stoppe op og tage os tid til at hylde vores helte, når nogen virkelig yder en bemærkelsesværdig og helt særlig indsats, siger politidirektør Arne Gram.

Det er betjente fra Fyns Politi, der har medvirket til indstillingerne, og for dem betyder de civile helte meget.

- Selvom politiet og redningsberedskabet bliver alarmeret, så er det den tid, der går, fra en hændelse er sket, og indtil vi er fremme. Det, der sker i det forløb, er i virkeligheden meget afgørende for, hvordan det hele kommer til at ende, siger Politiinspektør Lars Bræmhøj.

Han håber, at hverdagshelte som Bjarne Vesterbrandt vil tage de rosende ord med hjem og være stolte af det, de har gjort.

- Jeg håber, at det betyder rigtig meget for dem. Jeg er ikke sikker på, at alle har en idé om, hvor meget det egentlig betyder, at vi kan stå sammen og hjælpe hinanden, siger han.