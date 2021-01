Sænk farten: Politiet klar med fartrazziaer på hele Fyn

• 155 personer (foreløbige tal fra vejdirektoratet) mistede livet i trafikken i 2020.

• For høj hastighed vurderes at være den hyppigste årsag til færdselsulykker med alvorlig tilskadekomst og dødsfald.

• 489 personer blev dræbt i ulykker med uopmærksomhed eller manglende orientering fra 2013 til 2018.

• Hver femte dødsulykke i trafikken skyldes alkohol.

• 33% af bilisterne bliver ofte irriteret over andres adfærd i trafikken.

• 7 ud af 10 alvorlige cykelulykker sker i kryds.

Kilde: Politi.dk