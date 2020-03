Politi og civilt beredskab sættes ind ved genbrugspladserne

Efter 10 dages lukning genåbner genbrugspladserne på Fyn tirsdag morgen. Pladserne skulle egentlig have været lukket til 13. april, men åbningen allerede tirsdag sker efter anbefaling fra Kommunernes Landsforening.

Flere steder forventer kommunerne så stor interesse for at få afleveret affald, at civilt beredskab og politi efter behov vil bistå på de pladser, hvor der må forventes det største rykind.

Samtidig genåbner pladserne med en række restriktioner, og der vil også være anvisninger og råd til, hvordan borgerne skal agere, når de skal aflevere storskrald eller haveaffald.

For alle pladserne gælder det, at der vil være adgangsbegræsninger, så regeringens regler om, at borgerne ikke må være samlet mere end ti personer ad gangen, kan overholdes.

Denne regel gælder både inden- og udenfor genbrugspladserne.

For at undgå kaos opfordrer kommunerne borgerne til at følge disse seks råd og anvisninger:

Overvej, om du kan vente nogle dage med at aflevere affaldet. Sortér affaldet hjemmefra, så du hurtigt kan aflevere det. Medbring kun affald, du selv kan læsse af. Bliv i bilen, mens du venter. Følg pladsmedarbejdernes og myndighedernes anvisninger, mens du holder i kø og er på pladsen. Forlad pladsen, så snart du er færdig med at læsse af.

Som udgangspunkt modtager pladserne alle former for affald, men der kan dog være lokale undtagelser.

