Politi-opslag med slang hitter - læs den sjove opfordring her

For de fleste er det nok ren volapyk, men intentionen ser ud til at være et forsøg på at tale de unges sprog, som er målgruppen i opslaget.

Med ord som "delulu", "Rizz" og "Sigma vibes only" opfordrer Fyns Politi til, at man tænker på sine naboer, hvis man holder fest, og musikken buldrer derudaf til ud på natten.

Opslaget, som politikredsen har delt på Facebook, har fået over 120 kommentarer og tusind tilkendegivelser, og tilsyneladende er der flere, der har fået sig en munter stund.

I øvrigt viser TV 2 Fyns forsøg på en oversættelse, at ordene i rækkefølge betyder henholdsvis desillusionere, karisma og en form for hilsen, der bedst kan beskrives som "virkelig god stemning".