Politi siger tak: Genåbningen er blevet grebet professionelt an

De seneste uger er bylivet så småt begyndt at vende tilbage på Fyn, og forventningsfulde borgere er strømmet til for at nyde en mere normal hverdag igen.

Fyns Politi takker i den forbindelse både handels- og restaurationslivets for deres professionelle måde at håndtere genåbningen på.

Nu håber jeg, vi alle fortsætter med at huske myndighedernes råd og anvisninger, så handlen kan blomstre og smittefaren afblomstre Arne Gram, politidirketør, Fyns Politi

- Fra Fyns Politi skal der lyde en meget stor tak for det tætte og gode samarbejde med butikkerne, barerne og restauranterne i forbindelse med hele genåbningen, siger politidirektør Arne Gram i en pressemedeelelse.

- Det har været grebet meget professionelt og dygtigt an og netop derfor, har der ikke været meget at komme efter i forbindelse med politiets mange tilsynsbesøg rundt om på Fyn, siger han.

Håber at det gode arbejde fortsætter

Fyn går nu ind i en periode med bedre vejr, og genåbningen af samfundet fortsætter.

Fyns Politi opfordrer derfor endnu en gang fynboerne og de erhvervsdrivende til at fortsætte det gode arbejde.

- Nu håber jeg, vi alle fortsætter med at huske myndighedernes råd og anvisninger, så handlen kan blomstre og smittefaren afblomstre, siger politidirektøren.

Hos Odense Cityforening er der også stor tilfredshed med hele genåbningen.

- I hele processen har vi haft et tæt og smidigt samarbejde med Fyns Politi i vores fælles bestræbelser på at vejlede og rådgive vores medlemmer bedst mulig, og vi har været meget tilfredse med politiets synlighed og nærvær i forbindelse med genåbningsfasen, siger cityforeningens dirketør Peter Bøgholm.

Tre barer måtte lukkes af politiet

Men selvom Fyns Politi takker for en smidig og professionel genåbning, så har alt ikke været så rosenrødt.

I det centrale Odense blev tre barer nemlig i weekenden lukket af Fyns Politi, fordi retningslinjerne blev brudt.

Alle tre steder holdt åbent mellem klokken et og halv to, selvom alle serveringssteder i følge genåbningsreglerne fra Erhvervsministeriet skal lukke senest klokken 24.

Det var en civil patrulje, der observerede den ulovlige praksis og hev bødeblokken frem.

- Der er tale om to serveringssteder og én vandpibecafé i det centrale Odense. Alle steder var der omkring seks-otte personer til stede, da politiet troppede op og lukkede stederne, fortalte kommunikationskonsulent Sunniva Pedersen-Reng fra Fyns Politi til TV 2/Fyn.