Politianmeldelse truer Nordic Waste - Kan føre til fængsel

Der kan være en politianmeldelse på vej mod jordrensningsselskabet Nordic Waste med Randers Kommune som afsender. Det fortæller Ingeniøren på baggrund af en advokatredegørelse, som Randers Kommune har bestilt og modtaget kort før jul.

Undersøgelsen er udarbejdet af advokatfirmaet Codex og råder Randers Kommune til at indgive politianmeldelsen for at få afklaret, om Nordic Waste - og personer i selskabets ledelse - har svigtet deres ansvar i sagen om jordskreddet, der truer med at udløse en større forurening.

Ifølge mediet kan en politianmeldelse føre til flere års fængsel.

Jesper Kaas Schmidt, der er kommunaldirektør i kommunen, fortæller til Ingeniøren, at der endnu ikke er truffet beslutning om en eventuel politianmeldelse.