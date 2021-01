Politidirektør gør status: - En del bandemedlemmer sidder bag lås og slå

Fyns Politi gør onsdag status på 2020, der var et usædvanligt år med den første coronakriminalitet, et voldsomt fald i antallet af indbrud og en sommer med al for høj musik.

I den forbindelse har TV 2 Fyn fået et interview med politidirektør Arne Gram, hvor han gør status på, hvordan bandekriminaliteten er forløbet det seneste år.

- Vi ser med stor alvor på bandekonflikten. Det er en konflikt mellem grupperinger i et bestemt område, som vi følger løbende, siger Arne Gram til TV 2 Fyn.

Skuddrabet i Vollsmose

2020 bød blandt andet på et skuddrab i juni i forbindelse med en bandekonflikt i Odense-bydelen Vollsmose, hvor et uskyldigt offer - 31-årige Abdinur Mohamed Ismail - blev dræbt.

Det må ikke ske, fastslår politidirektøren.

- Vi vil ikke acceptere skyderier, knivstikkerier og narkosalg. Derfor sidder vi hårdt på dem, og det har ført til et ret stort ressourcetræk i Fyns Politi, også i 2020, siger Arne Gram.

Hvor mange ressourcer bruger I?

- Det kan og vil jeg ikke sætte tal på, men vi bruger rigtig meget krudt på det her. Det er sager, som er ganske vanskelige at gå til og efterforske, siger Arne Gram.

- Det er også et miljø, hvor vi ikke får nogen oplysninger gratis, så der skal arbejdes rigtig hårdt for at komme til bunds, men det lykkedes heldigvis. Det har ført til en del varetægtsfængslinger og fængslinger. Vi har en del af bandemedlemmerne siddende bag lås og slå, fortæller politidirektøren.

Ung mand varetægtsfængslet

Først i januar 2021 blev en 21-årig drabsmistænkt mand varetægtsfængslet i sagen om skuddrabet i Egeparken efter længere tids efterforskning. Konflikten er stadig i gang.

- Vi har to grupper, som huserer i området, og de har set sig godt gale på hinanden. Det ser vi nogle træfninger på, forklarer Arne Gram.

Grupperinger i Vollsmose De to grupperinger, der skød efter hinanden i juni, kaldes Vollsmosegruppen og Korsløkkegruppen. Det er medlemmer af Vollsmosegruppen, der mistænkes for at have skudt og dræbt Abdinur Mohamed Ismail, der tilfældigt var til stede under skudepisoden. Vollsmosegruppen går også under navnet Fraktion A og består af flere mænd fra samme familie. A'et står for forbogstavet i familiens efternavn.

Politidirektøren vil ikke vurdere, om der er kommet bedre eller dårligere styr på bandekriminaliteten i Vollsmose i løbet af 2020 end sammenlignet med tidligere år.

Få ødelægger det for mange

Arne Gram ærgrer til gengæld sig over, at det går ud over Vollsmoses rygte, når der sker banderelateret kriminalitet i bydelen.

- Det er bekymrende, at det er nogle ganske få, der bringer en hel og på mange måder velfungerende bydel i miskredit. Derfor er det også mit håb, at nogen vil hjælpe os i bekæmpelse af kriminaliteten, siger Arne Gram, der opfordrer beboerne i området til at gå til politiet, hvis de har oplysninger, som kan opklare de konflikter, der opstår i området.

Har du oplysninger til politiet, kan du ringe på telefonnummer 114. Bor du i Vollsmose, kan du også kontakte det lokale politi.