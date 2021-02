Politiet advarer: Fygning og store driver af sne

Store mængder af sne og snefygninger får mandag morgen Fyns Politi til at advare om farlige forhold på vejene.

Hele Fyn er ramt af snefygning, og det kan medføre pludselige snedriver og nedsat sigtbarhed, skriver Fyns Politi på Twitter.

- Når det fyger, kan vejene godt se tilforladelige ud for så pludselig at være dækkede med sne. Vær opmærksomme, hav tålmodighed og pas hinanden, skriver politiet.

Snefygning over hele Fyn kan medføre pludselige snedriver og nedsat sigtbarhed. Hvis du skal ud i trafikken: kør hjemmefra i god tid, kør efter forholdene og udvis tålmodighed, tak. Mvh. vagtchefen #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) February 8, 2021

- Vi har fået anmeldelser om, at vejene kan være svært fremkommelige, og snerydningstjenesten rydder på livet løs, uddyber vagtchef Milan Holck Nielsen til TV 2 Fyn.

Han fortæller, at der ikke har været større uheld i løbet af natten. Søndag aften var der en enkelt episode i Ørbæk, hvor en bil endte på taget på grund af for meget fart. Der var ingen personskade ved uheldet.

Vagtchefen siger, at det særligt er på åbne områder med marker og på de mindre trafikerede veje, hvor der er færre køretøjer til at holde det ryddet, der er risiko for fygning og pludselig snedriver.

- Og det vil fortsætte i den kommende tid også. Så man skal have tålmodighed, hvis man endelig skal bevæge sig ud siger Milan Holck Nielsen.

Kør i god tid

Allerede søndag aften advarede Carsten Nøhr, sektionsleder i Park & Vej i Faaborg-Midtfyn Kommune, om vejret:

- Alt der bare har en lethed af sne, kan blive blæst ud over vejarealet og lave den her snedrive ude på vejen eller nogle steder lukke vejen helt af.

Læs også Efter aflysning i Norge: Uofficielt DM i langrend afholdes på Fyn

Fyns Politi opfordrer altså derfor også bilister til at køre hjemmefra i god tid og køre efter forholdene.

Varsel frem til mandag aften

Skal man østover til Sydsjælland eller Lolland-Falster skal man forventet at køre ind i problemer. Her melder politiet, at flere veje er svært fremkommelige på grund af sneen.

Det gælder blandt andet Sydmotorvejen og landevejene omkring Næstved, Vordingborg og på Lolland og Falster.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har en varsling ude om snefygning i den sydlige del af landet, der gælder frem til mandag aften.

Det betyder, at der som minimum ligger ti centimeter løs frostsne, mens det blæser mere end ti meter i sekundet.

Men her stopper det ikke. Ifølge TV 2 Vejret vil der frem til onsdag være risiko for snefygning på hele Fyn, i det sydlige Jylland og på den sydlige halvdel af Sjælland.

Omkring Lillebælt, og lidt mod nord, kan der i denne uge falde op til ti centimeter sne, melder TV 2 Vejret.

I det skraverede område er der risiko for snefygning frem til onsdag. Foto: GRAFIK / TV 2 Vejret

Læs også Følg corona-situationen: Regionen vil have lyntest tættere på borgerne