Politiet advarer om ekstra spritkontroller på J-dag

På den måde står man ikke med beslutningen, når julebryggen er indtaget.



Forbedringer de seneste år

Selvom politiet fortsat mener, at det kan være nødvendigt at sætte ind med flere kontroller i perioder, så er der sket forbedringer.

Over de seneste ti år er der sket et større fald i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i ulykker, hvor narko eller spiritus har været involveret, fortæller politikommissæren.

- For at vi kan fortsætte en positiv udvikling, kræver det ikke alene politiets tilstedeværelse, det kræver, at hele samfundet tager ansvar og hjælper til for at forhindre spirituskørsel, siger han.