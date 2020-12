Politiet advarer om opkald: Kriminelle udgiver sig for at være betjent

Fyns Politi har fået flere henvendelser fra folk, der er blevet forsøgt narret af svindlere, der udgiver sig for at være fra Fyns Politi.

- De forsøger at få personlige oplysninger såsom CPR-nummer og NemID, så de på sigt kan lave økonomisk kriminalitet, fortæller vagtchef ved Fyns Politi Henrik Krøjgaard.

Flere anmeldelser fra borgere, der bliver ringet op af Fyns Politi fra tlf. 66141448. Det er IKKE os - men kriminelle, der forsøger at få oplysninger, som man senere bruger til at udøve økonomisk kriminalitet. Vi kigger meget alvorligt på det og efterforsker i sagen. #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) December 5, 2020

Opkaldet kommer fra telefonnummeret 66141448. Fyns Politi opfordrer til, at man ikke tager telefonen, hvis man kan se dette nummer.

- Borgerne har ringet ind, da de blev mistænkelige over, at de ville have oplysninger fra dem. Heldigvis er folk opmærksomme på de her fup-opkald, så der er ikke nogen, der er blevet snydt, siger vagtchef ved Fyns Politi Henrik Krøjgaard.

Fyns Politi har foreløbig kun modtaget to anmeldelser om den form for opkald. Alligevel har man valgt at advare.