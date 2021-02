Flere kører galt: Politiet råder til forsigtig kørsel under voldsom snefygning

To gange på to dage har højskolelærer Allan Hansen fra Søndersø kørt fast i en snedrive med sin bil.

- Jamen det er jo forholdsvist udramatisk, det er bare glat. Så sad bilen fast og skred lidt ud over siden, og så er der ikke ret meget andet at gøre end at vente, siger han.

Allan Hansen er langt fra den eneste, der har måttet ringe til Falck i de seneste dage, hvor frostgrader og voldsomme snefygninger har fået tag i det fynske vintervejr. Det fortæller fackredder Anders Høy.

- Vi har pænt travlt. Der er mange, der gerne vil ud at køre - mere eller mindre succesfuldt. Især ude i det område her er det forholdsvist slemt, siger han.

Mere sne til Sydfyn

Fyns Politi er opmærksom på situationen og holder særligt øje med Sydfyn, hvor der ventes mere sne i løbet af natten. Derfor er politiet i tæt kontakt med vejvagterne i de sydfynske kommuner og råder generelt bilister og andre i trafikken til at udvise tålmodighed og køre efter forholdene, fortæller vagtchefen søndag aften.

Det kan nemlig være svært at skabe optimale forhold, når sneen fyger.

- Som temperaturen er nu her og vejret i det hele taget, kan vi ikke få lavet skope. Det vil sige, at alt der bare har en lethed af sne, kan blive blæst ud over vejarealet og lave den her snedrive ude på vejen eller nogle steder lukke vejen helt af, siger Carsten Nøhr, der er sektionsleder i Park & Vej iFaaborg-Midtfyn Kommune.

Svært på små veje

Problemet med fygning opstår især ved mange af de små veje, oplever højskolelærer Allan Hansen fra Søndersø.

- Det er lidt træls, når vi bor herude bagved, fordi det fyger rigtig meget fra alle de små sideveje, siger han.

Derfor kan det være svært at komme ud, når man er omgivet af tilsneede og glatte veje.

- I går på en anden sidevej gled den også af vejen, og det var spejlglat. På den ene side kan man spørge, om det nødvendigt at komme ud at køre. Problemet er bare, at alle veje fra, hvor vi bor, er lukkede nu, siger Allan Hansen.