Politiet beder bilister sætte farten ned i snevejret

Sneen er dalet over store dele af Danmark, og søndag morgen er det særligt indbyggere på Lolland-Falster og på den sydligste del af Sydsjælland, der vågner til hvide omgivelser.

Det fortæller Thor Hartz, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Her har vi en risikomelding ude om, at der er risiko for, at der kan falde mere end 15 centimeter sne på seks timer, siger han.