Rygterne har længe svirret om den verserende konflikt mellem en ny Odense-bande, som kalder sig V.O. og banden NBV. Ekstrabladet fortalte i sidste uge om den nye bande, efter en skudepisode og en eksplosion i et rækkehus i Odense.

Politiet har dog ikke ville bekræfte konflikten tidligere, men løfter i dag sløret for, at også politiet opfatter det som en bandekonflikt, da politiinspektør Johnny Schou gav et interview til Fyens Stiftstidende:

- Vi skal indberette de oplysninger, vi har, til nationalt hold, og så meddeler de, hvornår vi er på et niveau, hvor vi kan sige, at der er en bandekonflikt. Selvom det er de samme personer, der er involveret (i de to episoder i Tornbjerg, red.), så tænker vi, at det er en egentlig konflikt mellem Nyborgvej-gruppen og dem, der kalder sig for V.O., siger han til avisen.



Fyns Politi har også tirsdag bekræftet bandekonflikten overfor TV 2 Fyn. Politiet betegner konflikten som alvorlig.

Fynske betjente er i disse dage travlt optaget af bandegrupperinger, som er i konflikt.

Senest lukkede politikredsen to Hells Angels klubhuse i Odense og Nyborg midlertidigt. Det skete for at inddæmme en verserende konflikt mellem den ulovlige bande Loyal to Familia og Hells Angels.