Politiet bestormet af klager om høj musik

Selvom sommervejret er til den kølige side denne sommer, så er nætterne stadig lyse, og folk har fri. Det kan være medvirkende til, at der bliver skruet godt op for musikken rundt omkring på Fyn.

Hos Fyns Politi har det resulteret i usædvanligt mange anmeldelser om høj musik.

Det fortæller Lars Thede, der vagthavende.

- Vi har haft 16 anmeldelser siden klokken 22 i aftes. Anmeldelserne kommer fra hele Fyn og Ærø. Det drejer sig om alt fra åbne pladser, haver, private beboelser og lystbådehavne. I nogle tilfælde har det været berettiget, at der er blevet ringet efter os, og andre gange har der ikke været noget, når vi er kommet frem, siger han til TV 2/Fyn.

Giv besked til naboerne

Ifølge Lars Thede er det både unge og de lidt ældre, som skruer godt op for musikken i sommerferien. Men der kan også være tale om lidt kort lunte i nogle tilfælde, vurderer han.

- Jeg tror, der er meget opmærksomhed om det i befolkningen. Det har også været en relativ vindstille aften. Men det virker, som om at nogen ringer, så snart der bliver spillet musik, men det er selvfølgelig en subjektiv vurdering, hvornår det er musik til ulempe, siger den vagthavende.

For at undgå stridigheder med naboerne har Lars Thede derfor en opfordring til fynboerne.

- Vi vil gerne opfordre til, at man giver besked til sine naboer, hvis man skal holde fest, og at man stadig viser hensyn til sine omgivelser. Man kan opnå meget velvilje ved at give besked på forhånd, forklarer han.

Flere politikredse bestormet

Oplevelsen fra Fyn går igen hos landets øvrige politikredse, der søndag morgen igen kan melde om en weekend med usædvanligt mange klager over høj musik.

Det er kombinationen af sommerhumør og beværtninger, som lukker klokken 24.00 på grund af coronaregler, der får festerne til at flytte ud på både åbne pladser og ind i huse og lejligheder.

- Jeg tror aldrig, at jeg har oplevet en vagt, hvor vi har fået så mange klager, siger vagtchef Jes Frederiksen fra Østjyllands Politi tidligt søndag morgen.

- I løbet af natten har vi nok fået omkring 25, og det er usædvanligt mange. Den korte forklaring er jo, at folk ikke har mulighed for at komme ud.

Også hos kredsene i København, Københavns Vestegn, Nordjylland, Østjylland, Midt- og Vestsjælland og Sydøstjylland har der i løbet af natten været usædvanligt mange klager over "musik til ulempe", som politiet kalder det.