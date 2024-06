Politiet drukner i gamle svindelsager, som giver flere års ventetid på opklaring: - Det er utilgiveligt

Hvert år bliver tusindvis af danskere bedraget, når de eksempelvis handler på nettet, får et opkald fra en falsk bankrådgiver eller køber en billig telefon på en brugtsalgsside.

Men går man til politiet og anmelder bedrageriet, er der udsigt til meget lang sagsbehandlingstid, viser en statistik fra Anklagemyndigheden, som TV 2 Fyn har fået aktindsigt i.



I en samlet opgørelse for alle landets politikredse fremgår det, at politiet på landsplan brugte 656 dage i gennemsnit på at efterforske en sag om økonomisk kriminalitet i 2023. Herunder både småbedrag af privatpersoner og storbedrageri for svimlende summer.

Værst står det til på Fyn, hvor sager afgjort i 2023 i gennemsnit tog 830 dage at behandle fra anmeldelse til at politiet droppede sagen eller rejste tiltale.

- Det er utilgiveligt, at sagsbehandlingen er så langtrukken. Vores fokus er på at få den nedbragt hurtigt, siger Michael Lichtenstein, som er vicepolitiinspektør i afdelingen for økonomisk kriminalitet ved Fyns Politi.



Ophobning af gamle sager

Årsagen til den lange sagsbehandlingstid skal findes i uoverskuelige bunker af gamle sager, der endnu ikke er efterforskede og afsluttede.

Hvor mange sager Fyns Politi ikke har afsluttet endnu, oplyser kredsen ikke.

Sidste år flyttede Fyns Politi flere ressourcer til Michael Lichtensteins afdeling, for at håndtere sagsmængden.

- Man starter med de sager, der er ældst, og det får den afledte effekt, at de nye anmeldelser stadig blive ældre, før man når til dem.



Politikredsen vurderer, at det vil tage år at komme til bunds i bunken.

- Vi er kommet et godt stykke ned i bunken nu, og det er min forventning, at sagsbehandlingstiden vil være lavere næste gang, der kommer en opgørelse. Der vil dog gå noget tid, før sagsbehandlingstiden igen rammer det, som Michael Lichtenstein kalder et acceptabelt niveau.