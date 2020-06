Efterlyst 15-årig dreng fundet

Opdatering Familien har fundet frem til ham, oplyser Fyns Politi.

Fyns Politi efterlyser en 15-årig dreng fra Søndersø. Han blev sidst blev set tirsdag aften.

Han havde været sammen med en kammerat, som han forlod ved midnatstid. Da han ikke kom hjem, begyndte familien selv at lede efter ham.

- Det er ikke, fordi politiet frygter, at han er kommet noget til, men han har noget medicin, som han skal have, og derfor sætter vi lidt ekstra ind på at finde ham, siger Henrik Krøjgaard, der er vagtchef ved Fyns Politi, til TV 2/Fyn.

Da drengen forsvandt, var han iført sort jakke med hætte, mørke bukser fra Adidas og sorte sko af mærket Nike.

Politiet har en formodning om, at den 15-årige hans telefon er løbet tør for strøm, og derfor har de ikke kunne komme i kontakt med ham.

Hvis du har set drengen, så ring til politiet på 114.