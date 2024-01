Politiet efterlyser tre personer - kan du kende dem?

Fyns Politi har udsendt billeder af tre personer, de meget gerne vil i kontakt med. De mistænkes for at bedrage ældre borgere for betydelige kontantbeløb hævet med de ældres betalingskort.

Og den type kriminalitet er ikke uvant hos politiet, det fortæller politikommissær Finn Wegner fra afdelingen for Økonomisk kriminalitet.

- Vi har i flere omgange foretaget efterforskning i sager om såkaldte kontaktbedragerier, og desværre ser det ud til, at det er blevet en ”populær” form for kriminalitet. Man bedrager simpelthen ældre borgere ved at bilde dem ind, at der eksempelvis sker uretmæssige hævninger på kreditkortene, og at kortene derfor skal destrueres.

Når de ældre først er overbevist, er det ikke svært for gerningsmændene, at få fat i betalingskortet.

- I forlængelse af telefoniske samtaler med de ældre har de kriminelle så afhentet de fysiske kort hos de ældre og straks efter foretaget hævninger af forskellige kontantbeløb ved anvendelse af den oplyste PIN-kode.

Fra overvågningskameraer opsat ved hæveautomater har politiet indhentet video og fotos af de tre mistænkte. Fyns Politi ønsker offentlighedens hjælp til at identificere nedenstående personer. Ved man hvem en eller flere af de tre personerne er, så bedes man kontakte Fyns Politi på 114.



Kan du genkende dem?