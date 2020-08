Politiet forbereder sig på en travl weekend

Natten til fredag har været stille for Fyns Politi, men vagtchef Lars Thede forbereder sig på, at betjentene får noget mere at se til i den kommende weekend.

- Det bliver jo en varm weekend, så vi fornemmer, at vi får travlt. Der er nogen, der er startet i skole, og samtidig er studiestartsfesterne aflyst, så mon ikke, der er nogen, der skal holde fest, siger Lars Thede.

Politiet forventer, at der ligesom de foregående weekender vil komme en del klager over musikgener.

- Skru ned for de højlydte fester

Sidste weekend fik politiet 31 klager om for høj musik på bare én enkelt nat.

Lige siden de lune sommeraftener har fået fat, har anmeldelserne om musik været et landsdækkende problem, og der er anmeldt langt flere sager end tidligere.

Årsagen skal formentlig findes i, at diskoteker grundet corona fortsat holdes lukket, mens den sidste udskænkning på barerne sker kort før midnat, hvor gæsterne smides ud, og dørene låses.

For 14 dage siden udsendte Rigspolitiet et tweet, hvor de opfordrede folk til at skrue ned for de højlydte fester.

- Godt vejr er lig med udendørshygge. Men husk at tage hensyn til naboer og forbipasserende, hvis du spiller høj musik. Du risikerer, at vi konfiskerer dit musikudstyr, hvis du ikke forstår budskabet og skruer ned for musikken, lyder det i tweetet.

Sidste weekend blev det dog kun til én fynsk bøde. Resten af sagerne blev løst uden brug af sigtelser.