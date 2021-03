Politiet holder øje: Fynboerne samler sig i det gode vejr

De seneste dage med sol og varmegrader har fået ekstra mange fynboer til at tilbringe dagene udenfor.

Særligt Christiansminde Strandpark i Svendborg har haft mange besøgende. Det har betydet, at stedet for nylig blev udråbt som et såkaldt hotspot, hvor politiet holder ekstra øje med, om folk overholder forsamlingsforbuddet.

Læs også Politiet opretter tre hotspots: Her bliver der patruljeret ekstra mod store forsamlinger

I den forbindelse er mange skilte blevet sat op i området for at minde folk om at holde afstand til hinanden. Det både glæder og ærgrer Gitte Rasmussen, der som lokal erhvervsdrivende er afhængig af de mange besøgende.

- Det er jo et tegn på, at vi ikke har fået coronaen helt under kontrol. Jeg prøver dog at se det positive i det - at vi trækker så mange kunder til, at det kan blive et hotspot, siger Gitte Rasmussen, der er daglig leder i Christiansminde Is og Minigolf.

Holder kraftigt øje

Allerede sidste år blev Christiansminde udråbt som hotspot, da der i en periode var problemer med for mange mennesker samlet på et lille område.

Læs også Stigning fortsætter: Smitten i Vollsmose vokser

Det samme gjaldt i Munke Mose og Eventyrhaven i Odense, der begge er yndede besøgssteder, når det gode vejr kigger frem. Begge steder er også i dag kategoriseret som hotspots, og Fyns Politi er forberedte på, at flere kan finde på at samles i områderne de næste par dage.

- Hen over påsken vil vi holde ret kraftigt øje med, om folk overholder retlingslinjerne. Hvis man ikke kan finde ud af det, har vi nogle muligheder ved at lave forbud om, at man ikke må være der, ligesom vi også gjorde sidste år, siger Peter Risager Haslund, der er linjechef hos Fyns Politi.

Hotspots Hotspots er områder, som du frit kan færdes i, men hvor der vurderes at være en risiko for, at mange mennesker samles. Inden du bevæger sig ind i et hotspot-område, opfordres du derfor til at orientere sig om, hvor mange der allerede er i området og undgå at tage ophold hvis der i forvejen er mange mennesker til stede. Generelt opfordres borgerne til i videst muligt omfang at undgå at opholde sig i hotspot områder. Lige nu er der fire aktuelle hotspots på Fyn: Odense, Gråbrødre Plads

Odense, Munke Mose

Odense, Eventyrhaven

Svendborg, Christiansminde Strandpark Kilde: Fyns Politi Se mere

Klar til at øge indsats

Indtil videre har de besøgende i Munke Mose været gode til at holde afstand til hinanden, men politiet er klar til at skrue op for indsatsen, hvis det skulle blive nødvendigt.

- Det kan det blive, hvis der kommer flere, end det er fastsat i forsamlingsforbuddet. Det er noget, vi er helt klar over, og det vil også være et sted, hvor vi øger vores patruljering, siger Peter Risager Haslund.

Læs også Fire tilfælde af covid-mutationer fundet i Svendborg

Har man selv lyst til at komme ud og nyde det gode vejr på steder, hvor mange i forvejen er samlet, opfordrer Gitte Rasmussen til, at man er tålmodig og venter, til der er god plads.

- Vi skal passe på hinanden. Er her for mange, så ryk et bord længere hen eller gå en tur rundt i skoven eller ned langs stranden og se, om der ikke bliver et ledigt bord om lidt. Vi skal nok få plads til alle, som har brug for at komme ud og få lidt solskin, siger hun.