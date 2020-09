Politiet holdt øje med festglade fynboer: Sådan gik det

Politidirektør Arne Gram havde på forhånd bebudet, at politiet ville være massivt til stede i det odenseanske natteliv i denne weekend, og at betjentene havde bødeblokken med, hvis coronaretningslinjerne ikke blev overholdt.

Bødeblokken blev der dog ikke brug for fredag aften på Fyn. Patruljerne fra Fyns Politi melder om en fredelig nat i Odense.

- I var gode til at respektere de gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, så tak for det, lyder det fra vagtchefen på Twitter natten til lørdag.

Rolig nat

Vagtchef hos Fyns Politi Ehm Christensen bekræfter lørdag morgen over for TV 2 Fyn, at det har en været en stille nat med kun nogle enkelte anholdelser i andre sammenhænge.

Han beskriver fredagens natteliv som “meget roligt”.

- Vi har rådgivet og vejledt omkring de nye covid-19-retningslinjer, skriver vagtchefen på Twitter.

Ifølge Ehm Christensen har politiet igen denne weekend været ude at få folk til at skrue ned for den høje festmusik, men det er ikke i samme omfang som tidligere weekender og weekenderne hen over sommeren, hvor antallet af anmeldelser var rekordhøje.

Borgmester: Pas på i byen

I løbet af de seneste syv dage har der været 98 nye tilfælde med coronavirus i Odense. Det giver et incidenstal på 48,0.

Fakta Incidentstallet dækker over, hvor mange nye smittede der er per 100.000 indbyggere i løbet af den seneste uge. Er tallet over 20 i en kommune, kommer den på sundhedsmyndighedernes observationsliste.

Hvis en kommune har et incidenstal på over 20, bliver den sat på sundhedsmyndighedernes observationsliste, og det har Odense været i en uges tid nu. Smittetallene i Odense er dog igen faldende.

Tidligere på ugen understregede borgmester Peter Rahbæk Juel (S), at selv om smittetallet var faldet en smule, skulle alle borgere fortsat gøre sig umage med at overholde coronaretningslinjerne.

- Budskabet er, at vi skal passe på og følge retningslinjerne. Vi har som myndigheder etableret et stærkt samarbejde, og vi er til stede i byen, og byens restauranter og cafeer har indrettet sig, så alle kan benytte det trygt og sikkert, sagde Peter Rahbæk Juel torsdag.

Tre fynske kommuner har et incidenstal over 20. Foto: Statens Serum Institut

Politidirektør: Vi er massivt til stede

I samme ombæring meddelte politiet, at der ville være flere patruljer til stede i gadebilledet.

- Vi vil være massivt til stede både synligt og usynligt i bybilledet og nattelivet. Vi har mulighed for at give bøder, og det vil vi gøre, hvis vi finder det nødvendigt, forklarede politidirektør Arne Gram torsdag.

Selv om smitten falder i Odense, står det værre til i Faaborg-Midtfyn Kommune. Her er incidenstallet 64,1, og det baserer sig på 33 nye tilfælde med coronavirus de seneste syv dage.

Politiet vil igen lørdag aften og natten til søndag holde øje med det fynske natteliv.