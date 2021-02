Politiet i opsang: - Når vi står og arbejder, er vi virkelig udsat

Der er mandag aften varslet snefygning på hele Fyn det næste døgn. Og det får nu politiet til at komme med en opfordring til de fynske bilister.

For selvom der bliver både ryddet og saltet de fleste steder, kan snefygning resultere i glatte veje og snedriver.

Derfor kan det være en god idé at sikre sig varmt tøj, strøm på mobilen og brændstof på bilen samt refleksvest og førstehjælpskasse, hvis uheldet skulle være ude, lyder det fra vagtchef hos Fyns Politi Henrik Strauss.

- Alt hvad man kan gøre for at imødekomme de situationer, vejret skabet. Når det blæser op, som det gør, og der er et hul i bevoksningen ved vejen, så kommer der fygesne, som kan gøre det meget glat, siger han til TV 2 Fyn.

- Derudover skal man som altid huske at vise hensyn og holde afstand.

Personale bragt i farlig situation

Hele mandagen har ifølge vagtchefen været præget af mange mindre uheld rundt omkring på Fyn. Men det er ikke kun for bilisternes egen skyld, at han opfordrer til at udvise forsigtighed.

Man skal også huske, at man ikke altid behøver køre det, der står på tavlen Henrik Strauss, vagtchef hos Fyns Politi

- Min indsatsleder ringede ind fra et færdselsuheld ved Nyborg og sagde, at ingen satte farten ned, selvom der var sket et uheld, og der var blå blink, siger Henrik Strauss.

- Det er glat, og respontiden er nedsat, og når vi står og arbejder, er vi virkelig udsat. Det gælder både os, ambulancefolkene og redningsmedarbejdere.

Vi har flere gange skrevet, at I skal passe på hinanden derude i kulden. Men I skal også passe på os. Vores patruljer og redningspersonale har flere gange været udsat for farlige situationer på motorvejen ved Nyborg til aften. Sæt farten ned, når du ser blå blink!

Forsætter til tirsdag aften

DMI har foreløbigt varslet at snefygningen kommer til at fortsætte til tirsdag aften, hvor den i mellemtiden kan medføre dannelse af snedriver, nedsat sigt barhed samt risiko for standsning af kollektiv trafik.

Derfor er der de kommende dage forsat grund til at udvise ekstra forsigtighed i trafikken.

- Man skal også huske, at man ikke altid behøver køre det, der står på tavlen, siger vagtchefen.