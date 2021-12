Politiet indfører nattelivszoner på Fyn

I zonerne må personer, der er idømt et forbud mod at opholde sig i nattelivet, ikke færdes mellem midnat og klokken fem om morgenen. De må heller ikke besøge serveringssteder i områderne.

Nattelivszonerne oprettes i området ved Vintapperstræde, Kongensgade, Brandts Passage, Grønnegade og Vestergade i Odense samt en nattelivszone i Frederiksgade i Svendborg.

- Formålet med at indføre nattelivszoner er at øge trygheden og sikkerheden i nattelivet. Ved at gøre det strafbart for de dømte personer overhovedet at tage ophold eller færdes i områderne håber vi at bidrage til at gøre nattelivet mere sikkert og for eksempel forhindre, at et offer for vold risikerer at støde på sin overfaldsmand i nattelivet, siger politidirektør Arne Gram fra Fyns Politi.

De to konkrete nattelivszoner er valgt, fordi områderne begge har mange beværtninger, der tiltrækker rigtig mange mennesker.

- Det er vigtigt at understrege, at oprettelsen af nattelivszonerne er målrettet dømte kriminelle. Alle andre borgere kan færdes og opholde sig i områderne, præcis som de plejer. Vores mål er alene at gøre nattelivet mere trygt og sikkert for det store flertal af festglade borgere, siger Arne Gram.