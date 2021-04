Politiet klar til genåbningen: - Succeskriteriet er at befolkningen spiller med

Af hotspots nævner Lars Thede Engen i Christiansminde i Svendborg og Eventyrhaven, Gråbrødre Plads og Munke Mose i Odense.

- Der hvor den særlige bevågenhed ligger, er eksempelvis i Munke Mose. Samlet set kan der være så mange gange 50, at det lige pludselig udgør en særlig smitterisiko.

- Og der vil vi jo være opmærksom på, om vi bevæger os ind i et område, hvor vi i værste fald skal til at indføre et opholdsforbud, fordi folk forsamles i det gode vejr, forklarer Lars Thede.

I alles interesse

For at løse opgaven er der indkaldt ekstra mandskab, ligesom Fyns Politi vil fortsætte med den tryghedsskabende patruljering, som har været praktiseret siden coronapandemiens begyndelse.

Er det indkaldte mandskab ikke nok, vil der blive indkaldt flere folk, lover Lars Thede.

- Men succeskriteriet er faktisk, at befolkningen spiller med på det her. Og det har de jo i 99,9 procent af tiden gjort. Og det er også årsagen til, at vi formentlig kan åbne mere op.

- Og ingen kan jo være interesseret i, at vi skal tilbage med en fornyet nedlukning, fordi vi ikke er gode til at overholde de spilleregler, der er. Så det er jo i alles interesse, at vi kan fortsætte den positive genåbning, som åbenbart er på vej.