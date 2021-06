Politiet løsner grebet - fire fynske hotspots nedlægges

- Vi vil selvfølgelig stadig komme ud med vores patruljer og holde øje med, hvad der foregår. Det gælder særligt i forhold til om, der bliver spillet musik til ulempe. Derfor vil jeg gerne opfordre til, at man altid husker at overveje om naboer og andre synes, at den fest, man har gang i, er lige så fantastisk, som man selv synes, siger politiinspektøren.



Forbud fortsætter

Sammen med meddelelsen om, at de fire hotspots nu bliver ophævet, minder politiet om, at der for Munke Mose i Odense fortsat gælder et egentligt forbud mod at spille musik i området efter klokken 19.