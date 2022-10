Politiet øvede sig på afsporet kemikalietog under Storebælt

Tidligt søndag morgen har politi og beredskab afsluttet en natteøvelse i Storebæltstunnellen, og togdriften åbnes igen over Storebælt.

Det oplyser politikommissær ved Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi Lars Aage Nielsen.

- Alt er stort set ryddet op, og togdriften sættes i gang igen, og det har i øvrigt slet ikke påvirket vejdelen, siger politikommissæren.

Politiet holder med jævne mellemrum øvelser for at sikre, at de ansatte ved, hvordan de skal håndtere ulykker på Storebæltsforbindelsen.

- Det gør vi med jævne mellemrum, så vi ved, at vores beredskabsplaner og procedurer stadigvæk virker, og således at det mandskab, som skal løse opgaven, den dag der måtte ske noget, også har kendskab til objektet og føler sig trygge ved at arbejde med det, siger Lars Aage Nielsen.

I nat har politiet øvet sig på en situation med et godstog, som blev afsporet nede i tunnelen. Det havde nogle kemikalier med.

- Og for at der skulle være noget at arbejde med for alle aktører, var der søreme også nogle blinde passagerer med dette tog, som skulle evakueres nede fra tunnelen, forklarer politikommissæren.

- Så egentlig er scenariet et uheld, som godt kunne ske. Og så har vi arbejdet med det rent manuelt for at håndtere det nede i tunnelen, og vi har sat en indsatsledelse op til at koordinere hele den samlede indsats.

Overordnet er opgaven løst tilfredsstillende, siger Lars Aage Nielsen, og øvelsen er gået helt, som den skulle.

- Dog må vi jo altid sige, at når vi har sådan nogle øvelser, er der altid ting, der kan gøres anderledes. Det afhænger helt af, hvilket scenarie som er sat op, og hvem der skal løse det, siger han.