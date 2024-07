Politiet om falske børn: Der er sket en voldsom stigning

En sms tikker ind og i den står: "Hej mor, nyt nummer" og så er svindlen faktisk i gang.

I går kunne TV 2 Fyn fortælle om Berit Wolff som oplevede en svindler kontakte hende og udgive sig for at være hendes barn, der havde mistet sin telefon.

Og det er et svindelnummer som lige nu er voldsomt udbredt på Fyn og i resten af landet med det formål at lokke penge ud af godtroende forældre. Det er dog svindlere, og ikke børnene, der står bag.

Faktisk har National Center for IT-kriminalitet (NSIK, red.) oplevet en stigning på intet mindre end 527 procent siden 2023.

Det fortæller Jesper Kracht, der er Centerchef i NSIK.

- Vi har indtil videre haft 419 sager på landsplan, hvor folk er blevet svindlet, og har haft et samlet tab på godt 8 millioner kroner hos borgere på det her svindelnummer. Så nu forsøger vi at fortælle folk om, hvad det er der foregår.

Samtidig fortæller han, at det enkelte beløb som borgere bliver franarret ofte er mindre end ved andre typer svindel.

- Det er lavere beløb end andre typer svindel, men det er i gennemsnit 20.000 kroner folk mister her, siger Jesper Kracht.

Vær kritisk - ikke kun på sms

Da TV 2 Fyn spørger om, hvor svindlerne holder til og om NSIK har en idé om, hvor organiseret det er, svarer Jesper Kracht, at det med stor sandsynlighed finder sted fra Danmark.

Han understreger dog også, at der er eksempler, hvor danske svindlere sidder i udlandet og snyder folk - og det foregår ikke kun på sms. Flere har også blevet udsat for numrene vis Snapchat eller Facebooks Messenger-tjeneste.

Han og Fyns Politi opfordrer uanset hvad, til at man tilgår sms'er og andet, man fornemmer noget mystisk omkring, med stor kritisk sans i den kommende tid.

- Vær opmærksom, grænsende til mistænksom. Hvis du oplever noget, der stikker ud fra normalen i forhold til, hvordan det plejer at være, siger Jesper Kracht.

- Få bekræftet eller afkræftet den historie, du står overfor. Ring til dit "rigtige" barn eller pårørende som du plejer, og hør om det kan passe, tilføjer han.

Skulle det alligevel ske, at man bliver snydt, så skal det anmeldes til politiet hurtigst muligt, og dernæst skal man tage fat i sin bank, som kan køre processen videre, lyder det.