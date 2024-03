Politiet ransager adresser på Fyn i jagten på Bandidos

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har tirsdag ransaget syv adresser på Sjælland og Fyn i en koordineret aktion i forbindelse med efterforskningen af Bandidos, og hvorvidt der er grundlag for at søge rockergrupperingen opløst.

Det skriver NSK i en pressemeddelelse.

NSK oplyser, at de for nuværende ikke har yderligere kommentarer til efterforskningen.

Det er langt fra første gang, at organiserede bander er i myndighedernes søgelys. I 2021 blev gadebanden Loyal To Familia (LTF) gjort forbudt af Højesteret ved en dom, der henviste til Grundloven, hvori der står, at en forening, der forsøger at nå sine mål med vold, kan opløses ved dom.

Opdateres...