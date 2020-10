Politiet roser fynboerne: - Tak for jeres gode corona-stil

Restauranter, barer og cafeer er ramt af forskellige påbud på grund af den verdensomspændende coronaviruspandemi.

Derfor holder politiet ekstra godt øje med fynboerne. Natten til lørdag har Fyns Politi igen været rundt i nattelivet, hvor de har kørt såkaldt tryghedsskabende patruljer, som vejleder, rådgiver og eventuelt påtaler fynboernes håndtering af de corona-relaterede retningslinjer.

Det medfører nu ros fra politiet.

- Tak for jeres gode corona-stil. Der blev holdt afstand, sprittet af og brugt mundbind. Vi håber, den gode stil er kommet for at blive, skriver Fyns Politi på Twitter.

Vagtchef Henrik Krøjgaard fortæller uddybende, at det har været en forholdsvis rolig nat.

- Det er jo anderledes tider, vi lever i. Men meldingen generelt var, at det lykkedes rigtig godt, siger vagtchefen.

Skiltning

Han beretter, at en af de problemstillinger, som både beværtninger og politiet får mange henvendelser omkring, er antallet af gæster på de enkelte steder.

Det er den enkelte beværtnings ansvar tydeligt at angive, hvor mange gæster lokalerne er godkendt til. Er der ikke det, eller er de ikke tydelige, medfører det ofte ekstraarbejde for politiet.

- Nogle gæster ringer så til os, og så kører vi ud og sørger for, at skiltene er tydelige. Det er hjælp både til beværtninger og borgere – og jo også til os selv. En slags hjælp til selvhjælp, siger Henrik Krøjgaard.

Nattens opgaver bød ifølge vagtchefen blandt andet på hjælp til skiltningen.

- Derudover er det jo ganske nemt at administrere, for det hele skal jo lukke klokken 22, siger vagtchefen.

Regler gav problemer for taxaerne

Han bruger netop lukketiden som et eksempel, der har medført andre uforudsete udfordringer. Men heldigvis også udfordringer, som de særlige arbejdsgrupper med fokus på problemstillinger omkring coronavirus kunne løse med det samme.

- Vi fik en henvendelse fra taxaselskaberne, fordi de først har tilladelse til at køre i Odense midtby fra klokken 23. Det er jo ikke så hensigtsmæssigt, når nu alting lukker klokken 22, og vi gerne vil have byen tømt, siger Henrik Krøjgaard.

Ifølge vagtchefen kunne sådan en henvendelse tidligere have været tung at behandle. Men nu kan den løftes ind i et forum, hvor det kan gennemføres hurtigere, fordi politiet og Odense Kommune har forskellige corona-relaterede arbejdsgrupper, som samles flere gange om ugen.

Nu har taxaselskaberne efter hurtig dialog med kommunen i stedet fået tilladelse til at køre fra klokken 21, forklarer vagtchef Henrik Krøjgaard.

- Kommunen kunne godt se, at det ikke gav mening, så de har allerede i samme uge fået en midlertidig tilladelse. Det er super fint, og det er godt, at man kan hjælpe hinanden, siger Henrik Krøjgaard.