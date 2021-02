Politiet rykkede ud til fynske fester: Det er højst upassende, siger borgmester

- Vent. Lad nu være med de fester, siger Peter Rahbæk Juel om de begivenheder, der fandt sted natten til søndag.

Der var nemlig godt gang i festen flere steder på Fyn lørdag til søndag.

Fyns Politi modtog lørdag aften og natten til søndag en del anmeldelser om unge, der var samlet i større grupper for at være sammen eller holde fest.

Læs også Lørdagens coronatal: Smitten falder på Fyn – men stiger tre steder

- Det er højst upassende, når vi er i en situation, hvor smittetallet det stiger, og vi kan risikere at smitte hinanden. Der er et forsamlingsforbud, der siger, at vi kun må være fem forsamlet, og så hjælper det ikke, at man holder fest rundt omkring i byen, siger Peter Rahbæk Juel, der er borgmester i Odense Kommune.

Vagtchefen hos Fyns Politi har oplyst til TV 2 Fyn, at forsamlingerne af de unge foregik i Odense Banegård Center, på Vollsmose Torv, på boldbanerne ved B1909, i parkeringskælderen ved Filosofhaven og ved busterminalen i Svendborg.

"Jeg er lidt overrasket over det"

Selvom der tidligere har været tilfælde af festende unge, der i strid mod reglerne festede, under coronapandemien, så kommer hændelserne alligevel bag på Odenses borgmester.

- Det er sket før, men jeg må da sige, at jeg er lidt overrasket over, at det er sket så mange steder, som det er sket i byen. På den måde skulle man mene, at budskabet om ikke at forsamles en masse mennesker til en fest, det burde være kommet igennem, siger Peter Rahbæk Juel og fortsætter:

- Jeg vil også gerne sende det signal om, at vi står i en kritisk situation i Odense, og det er derfor vigtigt, at vi alle sammen hjælper hinanden. Og derfor må man altså udskyde festen.

Læs også Derfor er smitten så høj i Vollsmose - og sådan bekæmper man den

Forsamlingsforbuddet er fortsat på fem personer. Et brud på forsamlingsforbuddet vil udløse en bøde på 2.500 kroner, hvis politiet udskriver en bøde.

- Politiet har bødeblokken, som jeg ved, at de rykker ud med, siger Peter Rahbæk Juel afslutningsvis.