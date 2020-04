Politiet skruer bissen på: Hold fortsat afstand

Foråret har nu virkelig fået fat i Fyn med masser af sol og højere temperaturer. Vanen tro betyder det mange mennesker i de fynske parker og andre offentlige arealer. Men retningslinjerne, som er udstukket af staten med forsvarlig afstand og maks ti i en forsamling gælder stadig.

Siden disse regler trådte i kraft, har politiet flere gange rykket ud til meldinger om større forsamlinger, men i størstedelen af tilfældende er forsamlingerne opløst af sig selv. Fyns Politi ser nu en stigende tendens.

- Vi har hele tiden fulgt med i, hvad folk gør, men nu kommer der flere og flere mennesker ud. Derfor håber vi, at folk af egen drift kan finde nye steder, så de ikke samles de samme steder, fortæller politiinspektør Peter Haslund.

I forbindelse med at flere folk nu forventes at samles og derved overtræde de udstukne retningslinjer, har politiet nu udnævnt flere såkaldte hotspots i de fynske kommuner. Disse hotspots er steder, hvor det forventes, at flere mennesker vil samles over den næste tid, og som politiet derfor vil have fokus på.

- Vi vil forsøge at komme mere ud med patruljer disse steder, og der vil komme skilte op, hvor folk gøres opmærskomme på de gældende retningslinier, fortæller politiinspektøren.

De foreløbige hotspots på Fyn Foreløbigt har politiet udnævnt seks hotspots i Odense og Svendborg. Hotspots i andre fynske byer vil komme til.

I Odense er det: Byens Ø - Munke Mose - Eventyrhaven - Skovsøen/Engen I Svendborg er det: Christiansminde - Krøyers Have

Kan indføre opholdsforbud

Fyns Politi vil senere i dag komme med en pressemeddelse, hvor de nye tiltag forklares. Til TV 2/Fyn fortæller Peter Haslund, at hvor politiet før har reageret med en løftet pegefinger, vil de nu skride hårdere til værks.

- Vi vil kunne bede folk om at forlade området. Man vil kunne risikere, at der bliver indført periodevise opholdsforbud i områder, hvis man ikke indordner sig efter retningslinjerne, fortæller Peter Haslund og præciserer:

- Man må stadig godt bevæge sig igennem områderne. Men hvis adfærden ikke er til det, så kan der indføres opholdsforbud med hurtig virkning.

Den hårdere linje fra politiet suppleres også med ny skiltning, hvor der gøres opmærksom på reglerne for forsamlinger. Der vil også på disse skilte være advarsler og opfrodringer ved områdeerne.

- Vi vil også advare personer om, at mange mennesker kan være samlet i det område, og at de derfor kan finde andre steder at være, hvor der ikke er ligeså mange.

Politiets synlighed har gjort en forskel

Ved Skovsøen i Odense var der i dag også mennesker forsamlet i grupper, og her sad Amalie Vestergaard Thuesen. Hun er studerende på Syddansk Universitet, og i dag nød hun ligesom mange andre solen.

- Folk sidder generelt spredt på plænen, men det er fra gruppe til gruppe. I grupperne sidder de ikke på afstand af hinanden, fortæller Amalie Vestergaard Thuesen.

Hun sad sammen med tre veninder med behørig afstand til hinanden.

Politiet har været kaldt ud eller har patruljeret ved nogle af de områder, hvor folk samles, og det har medført at folk har holdt deres afstand.

- Selvfølgelig holder folk retningslinjerne når de ser os, fortæller Peter Haslund og fortsætter:

- Vi kan se en tendens til, at der kommer flere og flere grupper, og så ender det bare med, at hele området så er én stor gruppe. Derved øges smitterisikoen.

Vil betyde flere bøder

Politiet vil i pressemeddelsen igen gøre borgere opmærksomme på risikoen for, at samles flere på ét areal. Både sundhedsrisikoen, men også risikoen i form af bøder.

Selvom forsamlinger er blevet opløst af sig selv, og personer har øget afstanden til hinanden, når politiet har været til stede, vil det i fremtiden have større konsekvenser, hvis man fortsat sidder tæt.

- Nu har vi været flinke nok, og vi vil derfor nu give bøder, når vi melder det så klart ud. I starten gik det godt, men forstår de det ikke nu, så vil det betyde en bøde.