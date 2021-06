Politiet slår ned på støjgener: - Vi uddeler konsekvent bøder

Anmeldelsen kom fra en nabo til Munke Mose, hvor en gruppe af unge mennesker havde med bragt en Soundboks.



Næsten 50 anmelder på en weekend

I weekenden modtog politiet i alt 49 opkald om støj til gene.

Ifølge politikommisæren er den høje musik i det offentlige rum et generelt problem - særligt i Munke Mose og Eventyrparken i Odense.

- Så det sætter vi hårdt ind på, siger Jens Friis Christensen og forsikrer, at højtspillende fynboer ikke vil slippe med en advarsel.

Kendt fænomen

De mange støjgener er dog ikke et ukendt fænomen. Sidste år oplevede Fyns Politi et stigende antal anmeldelser om støj som følge af en sommer uden mulighed for at danse på diskoteket til den lyse morgen.