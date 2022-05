Politiet søger fortsat: Ung mand savnet i formodet drukneulykke ved Langesø

Politiet er søndag morgen i gang med at søge efter den yngre mand i 20'erne, som lørdag eftermiddag forsvandt i Langesø.

- Sagen er fortsat uafklaret, vi er på vej ud for at søge med en drone. Samtidig er vi i gang med at afklare, hvilken andre muligheder, vi har, fortæller vagtchef Peter Vestergaard søndag morgen.

Ifølge Politiet skubbede to personer en båd ud i vandet for at fiske lørdag, men båden smuttede fra dem. Herefter besluttede den ene af mændene sig for, at han ville svømme ud efter båden, men halvvejs ude i søen forsvinder han under vandet og dukker ikke op igen.



Politiet var lørdag tilstede siden ulykkens anmeldelse, og ledte efter manden manden med dykkere og droner. Politiet indstillede søgningen 19.10 uden at have fundet ham.

Lørdag lød meldingen ifølge vagtchef Sten Nyland at han formodes at være omkommet.



Om der igen sendes dykkere ud vides ikke, fortæller Peter Vestergaard.

- Det kommer an på, hvordan ser det ud derude, men det er stadig for tidligt at sige endnu.

Mandens pårørende er underrettet.