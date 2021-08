Politiet standsede 65 bilister på fem fynske skoler på én dag

- De første indsatser har vist, at der er rigtig god grund til at være ved skolerne, siger politikommissær Anders Brahe, der er leder i operativ færdsel hos Fyns Politi.



- Vi har kigget efter hastighed, sele, korrekt fastspænding af børn, brug af håndholdt mobiltelefon og et par andre ting, forklarer han.

Ifølge politiet blev en person sigtet for at køre uden sele, en person blev sigtet for at køre for stærkt, og en knallertfører blev stoppet, fordi knallerten var ulovlig.

I alt fem bøder blev uddelt mandag, og tirsdag formiddag er der ifølge Anders Brahe allerede uddelt "et par stykker".



Politiet: De fleste havde styr på reglerne

De relativt få forseelser overrasker dog politiet positivt.

- Heldigvis viste dagens kontrol, at de fleste havde helt tjek på de regler, så det har i det store hele været en positiv oplevelse at være ude i dag, siger Anders Brahe.

- Vi fokuserer på at få talt med så mange bilister som muligt og få kontrolleret, at forholdene er, som de skal være, siger politikommissæren.



Skolestartskampagnen fortsætter de næste to uger. Mandag besøgte politiet primært skoler i Odense og Svendborg, men i takt med at flere elever vender tilbage fra sommerferie, bliver flere skoler rundt på Fyn også besøgt.