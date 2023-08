Politiet stopper flere med narko i blodet

Hele fem mænd gik i politiets net torsdag med narko i blodet eller på sig.

- Det er selvfølgelig et højt tal, og det får os derfor kun til at blive ved med at teste, siger Anders Brahe, der er politikommissær og leder af operativ færdsel og ATK ved Fyns Politi.

I fire af tilfældene er den sigtet blevet stoppet for at føre bil med euforiserende stoffer i blodet eller på sig. Tre af dem blev stoppet i Odense, mens én blev stoppet i Svendborg.

I Odense blev politiet ligefrem nødt til at sætte i løb efter en af de sigtet, da han forsøgte at løbe fra sin bil, men han blev hurtigt fanget. Den 28-årige mand blev også sigtet for at køre bil i frakendelsestiden.

Den femte mand blev sigtet for overtrædelsen af lov om euforiserende stoffer i forbindelse med et butikstyveri.

Politiet kan måle euforiserede stoffer i blodet op til tre uger efter indtagelsen.