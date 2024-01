Baggrunden for kampagnen er ifølge Rigspolitiet, at rigtig mange skoleelever inklusive skolepatruljerne oplever en utryghedsskabende adfærd fra andre trafikanter, som blandt andet kører for stærkt, ikke udviser det nødvendige hensyn, som kræves omkring skolevejene, eller som har en direkte aggressiv adfærd overfor dem.

"Når vi færdes i trafikken sammen med børn, skal man huske, at de oftest spejler sig i ens adfærd, hvorfor vi som voksne altid bør tænke over, hvordan vi opfører os, for på den måde kan vi bidrage til en ordentlig og sikker trafikkultur - og skabe et rum, hvor vi alle kan være trygge. For der skal være plads til alle - og et smil skader aldrig", siger Christian Berthelsen, politiassistent, Rigspolitiets Koncernkommunikation.