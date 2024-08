Politiets lommebamse-initiativ er en kæmpe succes

I foråret indførte Fyns Politi de såkaldte lommebamse-venner, inspireret af Nordjyllands Politi. Og det er blevet en kæmpe succes på Fyn også.

Torsdag delte Fyns Politi et par historier på LinkedIn om, hvordan lommebamserne har været til stor gavn i deres arbejde. Dem kan du læse på linket her.



De er til stor hjælp, når politiet kommer ud til situationer, hvor der er børn til stede. Lommebamserne kan også være med, hvis en efterforsker for eksempel skal afhøre et barn.

- Det er et godt supplement til vores arbejde, når det involverer de yngste borgere. Her kan lidt ekstra tryghed og måske lidt adspredelse være lige det, der er brug for, hvis man står i en svær og kaotisk situation som eksempelvis et færdselsuheld eller en voldsom situation i hjemmet, fortalte Vicepolitiinspektør Rasmus Tyllesen til TV 2 Fyn i april.