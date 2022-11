Politiker på pinebænken: Alex Ahrendtsen får først besked i næste uge

Inde eller ude?

Svaret blæser stadig i vinden for DF's fynske folketingspolitiker Alex Ahrendtsen.

Han havde forventet, at han fredag omkring middag ville få klar besked, om han er inde eller ude af Folketinget.

Nu oplyser Danmarks Statistik, at der først bliver sat navne på den endelige fordeling af kredsmandater, tillægsmandater, valgte kandidater og stedfortræderrækkefølge i løbet af den kommende uge.

- Jeg lever sådan set fint med at være på pinebænken, fordi det her skal gøres grundigt. Vores forventning er, at det fynske tillægsmandat i sidste ende overgår til DF i Nordsjællandskredsen og dermed Pia Adelsteen. Men jeg ved det jo ikke, fordi der er tale om kompliceret valgmatematik, siger Alex Ahrendtsen til TV 2 Fyn.

Regel ikke brugt i 75 år

Forsinkelsen skyldtes, at valgresultatet ved dette folketingsvalg var meget tæt, og at stemmeafgivelsen har aktiveret en særlig fordelingsregel i folketingsvalglovens paragraf 77, stk. 4. Denne regel tager sigte på en situation, der ikke er forekommet siden 1947.

Danmarks Statistik valgte derfor at supplere valgsystemets beregninger med en særlig grundig kvalitetssikring.

Fredag middag oplyser Danmarks Statistik, at fintællingen ikke ændrer på mandatfordelingen i det endelige landsresultat.

- Men der venter stadig et stykke arbejde med at validere den endelige rækkefølge, oplyser pressechef i Danmarks Statistik, Majken Lenskjold, til TV 2/Fyn.

Alex Ahrendtsen har været folketingsmedlem for Dansk Folkeparti siden 2011 og politisk aktiv siden slutningen af 90'erne. I perioden fra 2006 til 2017 sad han også som partiets repræsentant i Odense Byråd.

Han er cand.mag. i dansk, litteratur, religion og oldgræsk fra Odense Universitet.