Politiker truet med sagsanlæg på live radio

Det fynsk valgte folketingsmedlem Mikkel Bjørn (DF) blev tirsdag i radioprogrammet P1 Debat efter egen opfattelse truet med et sagsanlæg af Knud Foldschack, som er advokat og står bag foreningen "Repatriate the children - Denmark".

- Enten siger du fuldstændigt klart og præcist, at denne her dreng, som har fået medhold i højesteret, er dansk i alle ordets konkrete betydninger. Eller også, så får du et sagsanlæg, sagde Knud Foldschack i programmet.

Ordene faldt efter en ophedet diskussion om sagen om en otteårig dansk dreng og hans mor, som Højesteret har afgjort skal evakueres fra en flygtningelejr i Syrien.

Mikkel Bjørn mener dog ikke, at drengen kan betegnes som dansk. Det var det, som fik Knud Foldschack til at komme med udtalelsen i programmet.

- Det er ikke værktøjer, man står og bruger i en politisk debat at true hinanden med sagsanlæg. Slet ikke på så tyndt et grundlag, som jeg synes, det er tale om her, siger Mikkel Bjørn.

Han mener, at Knud Foldschack har tilsidesat god advokatskik ved at komme med truslen, fordi han ikke har talt med sin klient, drengen som skal evakueres fra Syrien, om det.

- Man må ikke som advokat true med sagsanlæg på vegne af klienter, der ikke har bedt om, at der bliver indledt en sag mod en bestemt person. Jeg tror ikke, at Knud Foldschack har snakket med den her dreng om, at der skulle sendes et sagsanlæg imod mig inden at han deltog i radioprogrammet, for han vidste jo ikke, hvad jeg ville sige i radioen, siger Mikkel Bjørn.