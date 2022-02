Politikere blander sig i debatten: Må præster afvise homoseksuelle?

Hun synes, det er dejligt, at homoseksuelle kan blive viet i kirken, men er også fortaler for, at der samtidig ikke er nogen, der skal tvinges til noget.

- Tænk, hvis man som homoseksuelt par mødte op hos en præst, som endte med at lave et halvhjertet ritual. Det ville ikke være rart for nogen, siger hun.

Man skal respektere begge parter

Byrådsmedlem Mads Thomsen (S) har modsatte holdning. Han mener, at der et stort problem i at lade præsterne fravælge vielse af homoseksuelle.

- Man kan ikke tale om næstekærlighed og så vælge ikke at vie homoseksuelle, siger han.

De homoseksuelle kan blive viet uanset hvad. Er det så ikke okay, at nogle præster vælger det fra?

- Vi som samfund har helliget os til at efterleve FN-konventioner om at undgå racisme, diskrimination og andre ting, som ikke fordrer demokrati. Derfor synes jeg, at det er et problem, når folkekirken er en del af velfærdsstaten og har en subgruppe, som faktisk diskriminerer. Tænk, hvis jeg som underviser, stillede mig op og ikke ville undervise en der havde en anden hudfarve. Så ville folk da komme efter mig. Hvorfor er det ikke det samme her?