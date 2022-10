Politikere fik atypisk opgave: Vil gøre Storebæltsbroen billig og grøn

Enige - og så alligevel ...

Selvom de fire politikere gjorde deres bedste for at finde hinanden, endte de ikke med at være helt enige.

- Vi er da på vej. Man kan ikke altid få, hvad man vil have, og delmål er en del af processen, sagde Melanie Jørgensen (NB) og tilføjer:

- Jeg vil hellere have, at vi bevæger os i retning af noget, jeg også gerne vil være med til, end at jeg bare siger nej hele vejen igennem.

Nishan Ganesh (FG) var anderledes opmuntret, da samarbejdsøvelsen var slut.

- Vi fire kan faktisk blive enige om nogle ting, og det tog ikke særlig lang tid. Selvfølgelig skal vi have undersøgt finansieringen til bunds, så vi er sikre på, at det rent faktisk kan blive til noget, men det er et eksempel på, at hvis vi fire kommer i Folketinget, så er broafgiften noget, vi kan arbejde på, sagde han.



Her kan du se, hvordan det gik til, at politikerne skulle samarbejde: