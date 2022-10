Politikere forhandlede på tid: - Jeg er overvældet

- Jeg er overvældet

Da tiden var gået, var ikke alle kandidater lige begejstrede for resultatet. Det var især spørgsmålet om finansiering, der splittede dem.

- Hvis man virkelig kunne forhandle politik på plads på bare 20 minutter var der mange ting, der havde set bedre ud i dag, sagde Sinus Kremmer.

- Personligt ville jeg gerne have snakket om muligheden for at skaffe pengene ved at nedlægge jobcentrene, men jeg ville også være åben overfor andre løsninger. Thomas Skriver Jensen havde jo nogle glimrende bud på, hvordan man kan spare ved at ændre på dem, tilføjede han.

Niels Grønlund var dog positiv overfor både løsningen - og processen, der førte til den.

- Det her viser, hvad politik også kan. Vi er forskellige mennesker med forskellige værdier og synspunkter, men vi er kommet frem til nogle overordnede linjer. Der er ting, jeg gerne ville have haft med og ting, jeg gerne ville have haft ude, men jeg er egentlig overvældet over hvor meget, vi havde tilfælles. Det er positivt, sagde han.

Du kan se hele politikernes samarbejdsøvelse i videoen her.