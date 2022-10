Politikere i lyn-forhandling endte med ambitiøst mål: 200.000 færre skal være afhængige af gas

Uafhængige af russisk gas

Tyve minutter er væsentligt kortere tid, end politikerne typisk har i forhandlingslokalerne på Christiansborg. Det kunne godt ses på resultatet, erkendte Dan Jørgensen.

- Skal man være lidt selvkritisk, fik vi ikke prioriteret tiden godt nok. Heldigvis var vi enige om, at finansieringen til de her ting skal findes. Der er alt for mange partier i sådan en valgkamp, der har alt for mange gode idéer, men som ikke er villige til at sige, at der skal følge finansiering med, sagde han.

Mai Mercado fremhævede, at de fire politikere var lykkedes med at lave en plan med flere tidshorisonter.

- Vi fik gjort klar for os selv og dem, der så med, at vi både har et langt og et kort sigt. Et kort sigt med fokus på de danskere, som er ekstremt presset økonomisk. Og et langt sigte, hvor vi gør os uafhængige af russisk gas.

Du kan se hele politikernes samarbejdsøvelse i videoen herunder.