Politikere magtesløse - kan ikke røre læge i sag om millionsvindel

Regionspolitikernes handlefrihed er også indskrænket i forhold til tildeling af ydernumre.

- Hvis ellers lægerne lever op til kriterierne til at have et ydernummer, kan vi ikke gøre noget i regionsrådet, siger Carsten Sørensen.

Danske Regioner og PLO inddragede i foråret 2021 ydernummeret hos Jette Aaen og hendes partner Ole Bjørn Rasmussen efter deres fusk med fiktive lægeydelser og overfaktureringer, og de solgte ved udgangen af 2022 deres praksis i Svendborg. Jette Aaen har dog siden 2021 haft job som læge - uden ydernummer og derfor uden mulighed for at lave regninger til regionen - i Alles Lægehus i Faaborg.

Alles Lægehus i Faaborg er en del af en kæde med 32 lægehuse over hele Danmark, som DR-programmet Kontant satte fokus på, for at tage betaling for behandlinger, patienterne ikke får.