Politikere om arbejdsmiljøet i de fynske kommuner: - Ansvaret ligger hos en selv

Den vigtige samtale

Selvom de alle har forskellige oplevelser af situationen, så er de dog enige om løsningen. Den skal komme af den gode samtale, og at man anerkender problemet.

- Jeg tænker lige præcis det, at vi tre sidder sammen er en del af løsningen. At vi som politikere tør at sige det højt og tør at tale om det. Jeg tror ikke, der er ret mange byråd, der kan sige sig helt fri for, at denne her udfordring eksisterer. Så det handler simpelthen om at tale om det, siger Tommy Hummelmose.



- Og så synes jeg, at det handler om, at man selv tænker over sin opførsel. Forhåbentlig er der rigtig mange politikere lige nu ude i hele landet, der har set den her undersøgelse, og kan se, at de også bliver nødt til at kigge på sig selv, siger Sonja Marie Jensen.