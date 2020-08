Politikere på udebane: Kerteminde løber med sejren

Torsdag kom politikere på udebane, da de i dette års kommunedyst skulle prøve kræfter med golf.

- Jeg spiller ikke selv, og det kan også ses på det, jeg har præsteret indtil nu, siger Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (V) smilendende.

De gav dog ikke op på forhånd og satte alt ind i kampen for at vinde.

- Vi er her for at vinde. Det kræver nok noget, og jeg er sikker på, at de andre gerne vil gøre os kunsten efter, siger han.

En hjælpende hånd

Hver kommune skulle stille med et hold på fire, hvoraf tre skulle være politikere. Den fjerde mand var valgfri, og her gik Kerteminde all in. De havde golfspiller Søren Hansen på holdet, og han var godt tilfreds med borgmesterens slag:

- God start. Jeg kan godt lide retningen. Den er vigtig i golf, forklarede han.

Kertemindes borgmester, Kasper Ejsing Olesen (S), var dog selv mere skeptisk:

- Den havde retningen, men den havde ikke den højde, som jeg kunne drømme om, siger han med rynkede øjenbryn.

Tæt løb

Der blev kamp til stregen, og til slut var der tæt løb mellem Kerteminde og Odense. De endte med lige mange point og skulle derfor ud i et omspil.

Det blev Kerteminde, der løb med sejren, og de skal altså stå for kommunedysten 2021.