Politimand frifundet i sag om brud på tavshedspligt

Det var blandt andet oplysninger om personer i forbindelse med et færdselsuheld, som efter anklagemyndighedens opfattelse blev delt med den anden mand.

Også den anden mand er tiltalt i sagen, men det er alene politimandens sag, der i denne omgang er blevet behandlet ved retten.

Manden har gennem tiden jævnligt haft kontakt med politiet som en form for meddeler. Det er baggrunden for hans kontakt med politiet.

Ikke alvorligt nok

Advokat Jakob Buch-Jepsen var forsvarer for politimanden under sagen. Ifølge ham har retten vurderet, at flere af de opslag, som politimanden foretog, godt nok ikke skete i tjenesteøjemed. Men mandens brøde var ikke alvorlig nok til, at det kan ende med en dom.

Mindre forseelser af for eksempel politifolk kan afgøres administrativt i det disciplinære system, der findes inden for politiet. Her kan en ansat straffes med alt fra en irettesættelse over en advarsel til en bøde og i værste fald en fyreseddel.