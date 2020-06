Politisk flertal vil udfase hjælpepakker fra coronakrisen

Et bredt flertal af Folketingets partier er enige om at udfase hjælpepakkerne, som er blevet oprettet under coronakrisen.

Læs også Forhandlinger om sommerpakke: Måske kommer du til at køre gratis over Storebæltsbroen

Det siger finansminister Nicolai Wammen (S), der er "glad for aftalen".

- Vi udfaser nu de hjælpepakker, der blev sat i værk, da vi var i gang med at lukke Danmark delvist ned.

- Nu er vi heldigvis i gang med at åbne igen, og derfor er tiden også inde til, at hovedparten af de initiativer, vi har taget, skal stoppe. Andre kan få lov at fortsætte noget tid endnu, siger Nicolai Wammen.

Ny sommerpakke på vej

Pakkerne blev indført grundet coronakrisen og vurderes af forskere til at have afværget 81.000 fyringer. Særligt ordningen om lønkompensation er blevet benyttet af mange virksomheder.

Med ordningen har virksomhederne kunnet få dækket op til 75 procent af de hjemsendte medarbejderes løn, hvis de ikke fyrer dem.

Aftalen indebærer også en sommerpakke, der skal hjælpe økonomien i gang ved blandt andet at udbetale tre ugers feriepenge.

Læs også Tyskerne kommer: - Vi skal nok få det til at køre rundt

Der er ikke regnet på, hvor mange arbejdspladser den nye aftale med blandt andet udbetaling af feriepenge vil give, siger Nicolai Wammen.

- Det er for tidligt at sige, hvor mange arbejdspladser det vil give, men det er et vigtigt bidrag til at få gang i Danmark igen, siger finansministeren.

Feriepenge udbetales

Feriepengene bliver udbetalt senest til oktober. Det skyldes ifølge Wammen "tekniske årsager".

- Danskerne kan være trygge ved, at pengene kommer. Så hvis man i sommerperioden vil bruge penge på is, tøj eller ting til hjemmet, så kan man gøre det i vished om, at pengene kommer til oktober, siger Nicolai Wammen.

Så mange feriepenge kan du forvente at få Lønmodtagere med en årlig indkomst på 400.000 kroner kan se frem til 17.000 kroner i feriepenge. Et bredt flertal i Folketinget blev natten til mandag enige om at udbetale tre ugers indefrosne feriepenge. Det er befolkningens egne penge, som bliver udbetalt. Der er indefrosset fem ugers feriepenge grundet en ændring i ferieloven, og pengene skulle egentlig først være udbetalt, når den enkelte går på pension, men de bliver nu skudt afsted for at sætte gang i forbruget efter coronakrisen. Pengene er optjent fra 1. september 2019 til 31. august 2020, så man skal have haft et job i den periode for at få penge. Den konkrete udbetaling afhænger af flere forhold - blandt andet om du betaler topskat. Her er et overslag over, hvad du kan forvente at få udbetalt efter skat, når de tre ugers feriepenge bliver udbetalt: * Årlig indkomst før skat: 100.000 - udbetaling på 4500 kroner efter skat. * Årlig indkomst før skat: 200.000 - udbetaling på 9000 kroner efter skat. * Årlig indkomst før skat: 300.000 - udbetaling på 12.600 kroner efter skat. * Årlig indkomst før skat: 400.000 - udbetaling på 16.800 kroner efter skat. * Årlig indkomst før skat: 500.000 - udbetaling på 21.000 kroner efter skat.* * Årlig indkomst før skat: 600.000 - udbetaling på 19.200 kroner efter skat.* * Årlig indkomst før skat: 1.000.000 - udbetaling på 32.400 kroner efter skat. Kilde: Danske Bank. * Topskattegrænsen er i år på 531.000 kroner og påvirker derfor udbetalingen af feriepenge efter skat, når ens løn ligger over det leje. Se mere

Aftalen om udfasning af hjælpepakker og økonomisk sommerpakke er forhandlet på plads mellem regeringen og de resterende partier med undtagelse af Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti natten til mandag.

Dansk Erhverv afventer

Hos Dansk Erhverv vil man nærstudere detaljerne om udfasningen af hjælpepakkerne.

Administrerende direktør Brian Mikkelsen mener, at der er brug for flere initiativer, der kan sikre hjælpepakker til de hårdest ramte brancher.

- Vi ser aftalen som første etape. Desværre er de økonomiske trængsler så langt fra forbi hverken her i Danmark eller i resten af verden, siger han i en skriftlig kommentar.

Læs også Medier går sammen: Odense skal være Danmarks mest attraktive medieby

- Alt tyder på, at der bliver brug for mere stimuli og varige forbedringer af virksomhedernes konkurrenceevne.

- Derfor står der fortsat et stort arbejde foran os i forhold til at understøtte vores erhvervsliv og dermed sikre danske arbejdspladser og dansk økonomi, siger Brian Mikkelsen.