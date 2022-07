Portræt af fire sygeplejesker: - Derfor elsker jeg stadig mit arbejde efter 50 år

Marie Bentsen, sygeplejestuderende i Odense, 1 års erfaring.

Hvad motiverede dig til at blive sygeplejerske? Jeg valgte at blive sygeplejerske, fordi jeg virkelig gerne ville gøre en forskel for andre mennesker. Og så synes jeg, det var tiltalende, at det var et job, jeg kunne tage med mig og arbejde med alle steder i verden. Det er også en super praktisk uddannelse, hvilket jeg allerede har lært meget af.

Synes du, at retorikken om dit fag stemmer overens med, hvordan du oplever dit arbejde? Jeg synes slet ikke, at retorikken stemmer overens med de oplevelser, jeg har haft med faget ind til videre. Jeg er meget priviligeret, at jeg arbejder et sted, hvor lønnen er fin der er gode arbejdsvilkår og tid til at hjælpe hinanden. Og det er klart, at det ikke er hverdag alle steder. Men mange tror fejlagtigt, at strejken kun har noget med lønninger at gøre. Det handler jo også om at kæmpe for et sundhedsvæsen, som man har lyst til at arbejde for i rigtig mange år uden at blive slidt op.

Der er færre og færre, der søger ind som sygeplejerske. Hvad synes du er det vigtigste at ændres på, hvis situationen skal forbedres? Der skal helt sikkert være noget mere positiv omtale af vores fag til i medierne, fordi det er der man får rigtig meget af sin information. Det ville nuancere debatten, tror jeg. Man bør lægge mere vægt på, hvor fedt det er at gøre en forskel for andre, så debatten ikke kun kommer til at handle om lønninger. Det menneskelige var årsagen til, at jeg søgte ind som sygeplejerske, og det tror jeg man skal være bedre til at lokke med og omtale som en fordel ved vores uddannelse og fag.