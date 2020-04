Potentiel milliongæld: Fynske rejsebureauer frygter for kollektiv hæftelse

Mange danske rejsebureauer er trængte af corona-krisen. Grænser verden over er lukkede, og derfor har regeringen vedtaget en hjælpepakke til branchen.

Men ifølge Anders Bager Eriksen, der er indehaver af det lille fynske rejsebureau Historiske Rejser, kan regeringens hjælpepakker gøre mere skade end gavn.

- Problemet med det er, at du ikke ved, om det bliver til din fordel eller en ulempe. Højst sandsynligt bliver det til en ulempe, fordi du hæfter kollektivt, siger han til TV 2/Fyn.

Hjælpepakken fra regeringen til rejsebranchen er et lån til at refundere kunder, hvor alle dem, der er med i rejsegarantifonden, hæfter for gælden.

Det vil sige, at selvom Anders Bager Eriksen kun låner 300.000 kroner, hæfter han også for eksempelvis ti millioner, der bliver lånt af et stort rejsebureau.

- For mig er det nede på et privatøkonomisk niveau. Derfor er jeg også udsat, hvis der kommer et stort krak i et stort bureau, siger han og fortsætter.

- Vi vil gerne have hjælp, men vi vil måske gerne have lov til, at hvert firma laver hver deres ordning.

Godt år er ødelagt

Det lille rejsebureau fra Kirkeby har eksisteret i seks år og havde udsigt til et lovende 2020.

- Det var noget, jeg gik og så frem til, fortæller Anders Bager Eriksen.

Efter corona-krisens indtog blev situationen vendt på hovedet for Historiske Rejser.

- Hvis jeg skal overleve, bliver det på smalhals, siger indehaveren.

Det største problem for Anders Bager Eriksen er dog, hvis han skal hæfte solidarisk med resten af rejsebranchen.

- Med den kollektive hæftelse ved jeg ikke, hvad der venter om hjørnet, siger han.

Anders Bager Eriksen kan ikke melde sig ud af rejsegarantifonden. Han kan ikke drive rejsebureau, hvis han ikke er medlem.

Indehaveren af Historiske Rejser forventer, at nogle automatisk vil lukke deres rejseselskab, så de slipper for at hæfte.

- Lige nu er det ikke en mulighed ikke at hæfte kollektivt, siger Anders Bager Eriksen.

Hård tid

Hos GIBA Travel er ejer Gina Banke også utilfreds med den kollektive hæftelse. Hendes rejsebureau er også et lille foretagende ligesom Historiske Rejser.

- Skal vores lille bureau hamle op med de store? Det er jo helt urimeligt, siger hun.

Salget af dagsture er gået i stå, og medarbejderne er sendt hjem.

- Normalt ringer telefonen, og man booker og sender kunder afsted. Her ringer telefonen, de afbestiller og man sender pengene retur, siger Gina Banke og fortsætter.

- Alt det man har planlagt hele året. Det er jo bare væk.

Gina Banke har svært ved tanken om at måtte lukke.

- Det er mit livsværk, og det jeg holder af, siger hun.

Trængt branche

Danmarks Rejsbureauforening spår, at det kan få store konsekvenser for rejsebureauerne.

- Det er konkurs eller ikke konkurs. Vi har lavet en undersøgelse hos vores medlemmer i torsdags. En tredjedel nåede at svare og 80 procent af dem, der svarede, sagde: vi lukker inden for tre måneder, siger Lars Thykier, der er direktør for foreningen, og fortsætter.

- Vi mangler simpelthen penge.

Det er især tre områder, rejsebranchen er ramt på, og som regeringens hjælpepakke ikke dækker tilstrækkeligt.

- Man skal betale en masse penge tilbage, som man troede, man havde tjent. Der er ikke noget salg i øjeblikket. Når vi på et tidspunkt fra udenrigsministeriet får at vide, at nu kan i godt rejse ud igen, så ved vi ikke, om der er nogen, der vil tage imod os. Der er mange lande, der ikke har lyst til at tage imod udlændinge, siger Lars Thykier.

Vil tage det op

Lars Christian Lilleholt (V), der er formand i Erhvervsudvalget, mener, at der er brug for mere fleksibilitet i ordningerne.

- Og så er der brug for, at der bliver et mere individuelt ansvar for det enkelte rejseselskab. Så det ikke er rejseselskaberne kollektivt, der hæfter, siger han og fortsætter.

- Så er vi nødt til at forlænge en række af de her forskellige ordninger. Nogle af ordningerne løber kun frem til 11. maj. Der er vi simpelthen nødt til at have forlænget ordningerne til minimum udgangen af august måned, siger Lars Christian Lilleholt.

Ingen lukning

Anders Bager Eriksens far var turistbuschauffør, og han har selv været rejseleder og guidet på busture rundt i Europa.

- Selvom jeg har været ude og undervise, var det ikke det, jeg brændte for. Så stiftede jeg Historiske Rejser, siger han.

Historiske Rejser har mange kunder i den ældre del af befolkningen. Hvis rejsebureauet skulle lukke, ville kunderne mangle noget, mener Anders Bager Eriksen.

- Det er jo de her lysglimt, som man går og ser frem til, siger han.

Personligt ville det også være svært at lukke for Anders Bager Eriksen.

- Det ville jeg simpelthen have det forfærdeligt med, siger han og fortsætter.

- Hvis jeg kan overleve ved at spise havregryn i et helt år, så spiser jeg havregryn i et helt år.