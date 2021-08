Præcis fem år efter dødelig sag fra Fyn: Tysk familie ramt af sten ved motorvej

De danske biler bliver ramt på E65 mellem Malmø og Ystad i Skåne i Sverige.

Senest blev en svensk bil ramt fredag formiddag på motorvejen. Det er 118. gang i år, at svensk politi har en sag om stenkast mod biler på E65.

Langt de fleste af sagerne har, i modsætning til fredagens sag, været rettet mod danske biler.

De første meldinger om stenkast på E65 kom i april, og siden har svensk politi styrket indsatsen langs vejstrækningen. Ingen er dog blevet anholdt for at stå bag stenkastene, og politiet er heller ikke kommet nærmere et motiv.